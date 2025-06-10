ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис БояринцевДенис Бояринцев: Футбол становится всё хуже, а зарплаты игроков наоборот — все больше
  • 14:13
    • Зелимхан Бакаев проходит медосмотр для «Локомотива»
  • 13:18
    • «Зенит» сделал предложение Осипенко с зарплатой более 3 млн евро в год
  • 13:02
    • Комличенко объяснил, почему он не перешел в «Спартак»
    Все новости спорта

    Деку: Ямаль обладает удивительной для своего возраста зрелостью

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Барселона
    Спортивный директор «Барселоны» Деку не перестает восхищаться футбольными качествами и зрелостью полузащитника каталонцев Ламина Ямаля.

    Ламин Ямаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ламин Ямаль

    «Он из тех игроков, которые появляются раз в несколько лет и очаровывают всех. У него есть не только техника, но и удивительная для его возраста зрелость. И еще эта магия, не только на поле. Возможно, из-за возраста Ямаль привлекает молодую аудиторию. Он восхищает людей своей игрой, создает историю», — приводит Ge.globo слова Деку.

  • Беллингем, Невеш, Ямаль и еще семь игроков, которые могут затмить всех на ЧМ-2026
  • Они точно будут в центре внимания на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике
  • Сегодня

    • В основном составе «Барселоны» Ямаль дебютировал в 2023 году, когда ему еще не исполнилось 16 лет. Всего в этом сезоне полузащитник сыграл за команду 55 матчей, забил в них 18 мячей и сделал 25 голевых передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Минск увидит результативный футбол
  • Беларусь — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Польша продолжит свою победную серию?
  • Финляндия — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Нидерланды уничтожат аутсайдера?!
  • Нидерланды — Мальта. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 10 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Беларусь — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Финляндия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Нидерланды — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сербия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Штруфф — Легечка
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томпсон — Диалло
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Перу — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры