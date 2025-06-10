Деку: Ямаль обладает удивительной для своего возраста зрелостью

Спортивный директор «Барселоны»не перестает восхищаться футбольными качествами и зрелостью полузащитника каталонцев

«Он из тех игроков, которые появляются раз в несколько лет и очаровывают всех. У него есть не только техника, но и удивительная для его возраста зрелость. И еще эта магия, не только на поле. Возможно, из-за возраста Ямаль привлекает молодую аудиторию. Он восхищает людей своей игрой, создает историю», — приводит Ge.globo слова Деку.

В основном составе «Барселоны» Ямаль дебютировал в 2023 году, когда ему еще не исполнилось 16 лет. Всего в этом сезоне полузащитник сыграл за команду 55 матчей, забил в них 18 мячей и сделал 25 голевых передач.