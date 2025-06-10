Деку высказался по поводу усиления атаки «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны»заявил, что клуб удовлетворен текущим составом в оборонительной линии и полузащите. Однако португалец не исключил возможного усиления атакующего звена.

«У нас выстроен хороший баланс в защите и центре поля. Есть футболисты, которым ещё предстоит прогрессировать — например, Гави, который восстанавливается после травмы, но, уверен, он прибавит в предсезонной подготовке.

Также стоит отметить Марка Берналя, пропустившего начало сезона из-за повреждения. Мы продолжаем работать с Араухо и Дани Ольмо, чтобы минимизировать риск новых травм», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании, но завершила выступление в Лиге чемпионов на стадии полуфинала, уступив «Интеру» по сумме двух матчей (3:3, 3:4).