Чернов не собирается уходить из «Спартака»

Защитник «Спартака»планирует остаться в составе красно-белых и доказать свое право выходить на поле с первых минут.

«Уйдет ли Чернов в аренду этим летом? Нет. Есть действующий контракт. Какие бы планы мы ни строили, мы будем отталкиваться от менеджмента "Спартака". Пока Никита в отпуске. После него он приступит к работе на сборах со "Спартаком".

Если что‑то поменяются и возникнут какие‑то предложения, которые устроят руководство "Спартака" и Никиту, значит, проработаем этот вариант. Пока все спокойно. Настрой, как я уже сказал, — провести сбор со "Спартаком" и доказать свою состоятельность.

Клуб не заинтересован в том, чтобы Чернов покинул команду. Этого я от руководства "Спартака" не услышал», — сказал агент защитника Владимир Кузьмичев «Матч ТВ».

В этом сезоне 29-летний Чернов всего сыграл 11 матчей за московский клуб, его контракт с красно-белыми истекает в декабре 2026 года.