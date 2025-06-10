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    Чернов не собирается уходить из «Спартака»

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов планирует остаться в составе красно-белых и доказать свое право выходить на поле с первых минут.

    Никита Чернов
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    Никита Чернов

    «Уйдет ли Чернов в аренду этим летом? Нет. Есть действующий контракт. Какие бы планы мы ни строили, мы будем отталкиваться от менеджмента "Спартака". Пока Никита в отпуске. После него он приступит к работе на сборах со "Спартаком".

    Если что‑то поменяются и возникнут какие‑то предложения, которые устроят руководство "Спартака" и Никиту, значит, проработаем этот вариант. Пока все спокойно. Настрой, как я уже сказал, — провести сбор со "Спартаком" и доказать свою состоятельность.

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    • Клуб не заинтересован в том, чтобы Чернов покинул команду. Этого я от руководства "Спартака" не услышал», — сказал агент защитника Владимир Кузьмичев «Матч ТВ».

    В этом сезоне 29-летний Чернов всего сыграл 11 матчей за московский клуб, его контракт с красно-белыми истекает в декабре 2026 года.

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