Акинфеев: Не видел у «Зенита» в последнее время трансферы ниже 15 млн

Голкиперсравнил финансовые возможности армейского клуба с

«Насколько деньги в нынешнем футболе решают большую часть? Не большую часть, но влияют на качество привозимых футболистов.

Ты затронул "Зенит", я у них не видел в последнее время трансферы ниже 15 млн. Я не копаюсь в деньгах "Зенита", мне это неинтересно, но, судя по статистике, они за последние 10 лет потратили на игроков $ 300 млн.

А ты понимаешь, что твоя команда не может, условно, тратить на игрока даже $ 5 млн. В 2018 году из ЦСКА ушли девять или 10 человек и, не обижая никого, но, из игроков, приезжающих за € 150-300 тыс., ты не соберёшь команду, которая борется за тройку. Не бывает чудес, вот и вся разница. Деньги — не главное, однако в сборке качественного состава очень важны», — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

По итогам прошедшего сезона РПЛ ЦСКА занял 3-е место в таблице с 59-ю очками в активе. «Зенит» расположился на 2-й позиции (66).