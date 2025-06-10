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    Акинфеев: Не видел у «Зенита» в последнее время трансферы ниже 15 млн

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    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сравнил финансовые возможности армейского клуба с «Зенитом».

    Игорь Акинфеев — голкипер ЦСКА
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    Игорь Акинфеев — голкипер ЦСКА

    «Насколько деньги в нынешнем футболе решают большую часть? Не большую часть, но влияют на качество привозимых футболистов.

    Ты затронул "Зенит", я у них не видел в последнее время трансферы ниже 15 млн. Я не копаюсь в деньгах "Зенита", мне это неинтересно, но, судя по статистике, они за последние 10 лет потратили на игроков $ 300 млн.

    А ты понимаешь, что твоя команда не может, условно, тратить на игрока даже $ 5 млн. В 2018 году из ЦСКА ушли девять или 10 человек и, не обижая никого, но, из игроков, приезжающих за € 150-300 тыс., ты не соберёшь команду, которая борется за тройку. Не бывает чудес, вот и вся разница. Деньги — не главное, однако в сборке качественного состава очень важны», — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

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