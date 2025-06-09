ПерерывКазахстан — Северная МакедонияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим Самородов празднует голКазахстан — Северная Македония. Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Семин: Федотов принес значительно больше пользы ЦСКА, чем Николич

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уходе Марко Николича из ЦСКА.

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    «Это говорит о многих факторах. Первое — ЦСКА должны предъявлять претензии к тем, кто рекомендовал им Николича. Второе — я согласен со словами Червиченко. Он говорит правду. В ЦСКА такой руководитель как Гинер, он понимает футбол от А до Я. Он в этой ситуации разберется и клуб пойдет своим направлением. Ничего страшного не произошло. До этого Федотов выиграл серебряные медали и Кубок России. Он принес значительно больше пользы клубу, чем Николич», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

    Напомним, 45-летний серб возглавил ЦСКА в июне 2024 года и вместе с командой завоевал Кубок России, а также стал бронзовым призером российской Премьер-лиги.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Итальянцы уничтожат своего соперника?
  • Италия — Молдова. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Бельгийцы испытают трудности с Уэльсом?!
  • Бельгия — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 4.70
    •
  • Приблизится ли Хорватия к Чехии?
  • Хорватия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 9 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Италия — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хорватия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Эстония — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Беларусь — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кыргызстан — ОАЭ
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Нидерланды — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Азербайджан — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры