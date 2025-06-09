Семин: Федотов принес значительно больше пользы ЦСКА, чем Николич

Бывший главный тренервысказался об уходеиз

«Это говорит о многих факторах. Первое — ЦСКА должны предъявлять претензии к тем, кто рекомендовал им Николича. Второе — я согласен со словами Червиченко. Он говорит правду. В ЦСКА такой руководитель как Гинер, он понимает футбол от А до Я. Он в этой ситуации разберется и клуб пойдет своим направлением. Ничего страшного не произошло. До этого Федотов выиграл серебряные медали и Кубок России. Он принес значительно больше пользы клубу, чем Николич», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

Напомним, 45-летний серб возглавил ЦСКА в июне 2024 года и вместе с командой завоевал Кубок России, а также стал бронзовым призером российской Премьер-лиги.