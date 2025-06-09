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    Наумов высказался об уходе Николича с поста главного тренера ЦСКА

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об уходе Марко Николича из ЦСКА.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Решение Николича покинуть ЦСКА стало неожиданностью? Абсолютно неожиданно, и очень жаль, что он уходит. Марко показал себя с самой лучшей стороны. Это сильный тренер. Не знаю, в чем причина его ухода. Говорят, что были какие-то неурядицы с руководством клуба, но я не думаю, что это так. Мне кажется, он получил более выгодное предложение.

    Такие тренеры амбициозны. Они хотят играть в Лиге Европы, в Лиге чемпионов, а в России это не удастся в ближайшее время. И деньги ему наверняка неплохие предложили. Это все сыграло свою роль.

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    • Николич так и не объяснил причину ухода из ЦСКА? Он же не может сказать, что "мне там предложили больше". И потом главное, что там есть еврокубки. А то, что ему не купили игроков, которых он просил, думаю, это не так. Его состав был настолько хорош и силен, что он мог побороться за чемпионство на следующий сезон при усилении одной — двух позиций», — цитирует Наумова «Евро-Футбол.Ру».

    Ранее ЦСКА попрощался с Марко Николичем. Под руководством специалиста армейцы заняли 3-е место в прошедшем сезоне РПЛ и выиграли Кубок России.

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