Наумов высказался об уходе Николича с поста главного тренера ЦСКА

Бывший президентподелился мнением об уходеиз

«Решение Николича покинуть ЦСКА стало неожиданностью? Абсолютно неожиданно, и очень жаль, что он уходит. Марко показал себя с самой лучшей стороны. Это сильный тренер. Не знаю, в чем причина его ухода. Говорят, что были какие-то неурядицы с руководством клуба, но я не думаю, что это так. Мне кажется, он получил более выгодное предложение.

Такие тренеры амбициозны. Они хотят играть в Лиге Европы, в Лиге чемпионов, а в России это не удастся в ближайшее время. И деньги ему наверняка неплохие предложили. Это все сыграло свою роль.

Николич так и не объяснил причину ухода из ЦСКА? Он же не может сказать, что "мне там предложили больше". И потом главное, что там есть еврокубки. А то, что ему не купили игроков, которых он просил, думаю, это не так. Его состав был настолько хорош и силен, что он мог побороться за чемпионство на следующий сезон при усилении одной — двух позиций», — цитирует Наумова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее ЦСКА попрощался с Марко Николичем. Под руководством специалиста армейцы заняли 3-е место в прошедшем сезоне РПЛ и выиграли Кубок России.