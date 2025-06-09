Сборнаяпримет командув рамках отборочного цикла ЧМ-2026. Матч состоится 9 июня в Реджо-нель-Эмилия, начало в 21:45 мск.

Италия с треском провалила игру с Норвегией и теперь будет играть только на победу, чтобы как-то реабилитироваться после такого позора.

Молдова — это не тот соперник, который может оказать серьезное сопротивление. Команда потерпела два поражения подряд и сейчас является главным андердогом таблицы.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

1.06 и 40.0 — котировки букмекеров на победу одной и другой команды.

Эксперты LiveSport рассчитывают на крупную победу Италии в этом поединке.

Искусственный интеллект неожиданно спрогнозировал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Италия — Молдова смотрите на LiveCup.Run.

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