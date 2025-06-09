Италия с треском провалила игру с Норвегией и теперь будет играть только на победу, чтобы как-то реабилитироваться после такого позора.
Молдова — это не тот соперник, который может оказать серьезное сопротивление. Команда потерпела два поражения подряд и сейчас является главным андердогом таблицы.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- 1.06 и 40.0 — котировки букмекеров на победу одной и другой команды.
- Эксперты LiveSport рассчитывают на крупную победу Италии в этом поединке.
- Искусственный интеллект неожиданно спрогнозировал нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Италия — Молдова смотрите на LiveCup.Run.
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