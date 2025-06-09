Губерниев: ЦСКА желаю позвать нашего тренера, чтобы не было разброда и шатаний

Комментатор и ведущийвысказался об уходеиз

«Знаете, как было: "Помер Охрим, ну и хрен с ним". Считаю, что вспоминать Николича — себя не уважать. ЦСКА желаю позвать нашего тренера, российского, чтобы не было разброда и шатаний. У нас есть хорошие специалисты, которые должны работать в таком великом клубе, как ЦСКА», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, 45-летний серб возглавил ЦСКА в июне 2024 года и вместе с командой завоевал Кубок России, а также стал бронзовым призером российской Премьер-лиги.