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    Губерниев: ЦСКА желаю позвать нашего тренера, чтобы не было разброда и шатаний

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    Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказался об уходе Марко Николича из ЦСКА.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Знаете, как было: "Помер Охрим, ну и хрен с ним". Считаю, что вспоминать Николича — себя не уважать. ЦСКА желаю позвать нашего тренера, российского, чтобы не было разброда и шатаний. У нас есть хорошие специалисты, которые должны работать в таком великом клубе, как ЦСКА», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

    Напомним, 45-летний серб возглавил ЦСКА в июне 2024 года и вместе с командой завоевал Кубок России, а также стал бронзовым призером российской Премьер-лиги.

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