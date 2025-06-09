Глушаков: Предательство Николича? Тогда футболисты тоже кидают свои команды, когда переходят в другие

Бывший футболист сборной Россиивысказался об уходеиз

«Николич мог отказаться от предложения АЕКа. Но если для него это комфортные условия работы... Такая жизнь у футболистов и тренеров. Разговоры про предательство? Не знаю...Тогда футболисты тоже кидают свои команды, когда переходят в другие. Николич же не божился. Да, он хотел выиграть чемпионат с ЦСКА, но так сложились обстоятельства», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

45-летний серб возглавил ЦСКА в июне 2024 года и вместе с командой завоевал Кубок России, а также стал бронзовым призером российской Премьер-лиги.