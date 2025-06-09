Чехия выиграла все три стартовых игры этой квалификации, благодаря чему ушла дальше всех остальных в группе. Победа в предстоящем матче даст ей уверенное преимущество над оппонентами в виде 6-9 пунктов.
Хорваты проведут вторую игру. В первой они победили. Чтобы плотно подобраться ко второй позиции, им сегодня нужно снова выигрывать.
Матчи этих соперников всегда принципиальные. Никто не хочет уступать. В последних двух играх была ничья.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- 2.10 и 3.80 — коэффициенты букмекеров на эту игру. Сборная Хорватии, как видим, является фаворитом.
- Эксперты LiveSport не сомневаются в успехе хорватов и дают такой прогноз.
- По мнению ИИ, Хорватия выиграет матч 1:0.
Трансляция матча
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