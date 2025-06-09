встретятся в очном поединке в отборочном цикле чемпионат мира. Встреча состоится 9 июня в 21:45 по мск.

Чехия выиграла все три стартовых игры этой квалификации, благодаря чему ушла дальше всех остальных в группе. Победа в предстоящем матче даст ей уверенное преимущество над оппонентами в виде 6-9 пунктов.

Хорваты проведут вторую игру. В первой они победили. Чтобы плотно подобраться ко второй позиции, им сегодня нужно снова выигрывать.

Матчи этих соперников всегда принципиальные. Никто не хочет уступать. В последних двух играх была ничья.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

2.10 и 3.80 — коэффициенты букмекеров на эту игру. Сборная Хорватии, как видим, является фаворитом.

Эксперты LiveSport не сомневаются в успехе хорватов и дают такой прогноз.

По мнению ИИ, Хорватия выиграет матч 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Хорватия — Чехия смотрите на LiveCup.Run.

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