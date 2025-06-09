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    Бельгия — Уэльс: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бельгии Сборная Уэльса
    Бельгия примет Уэльс в матче квалификации на чемпионат мира. Игра состоится 9 июня в 21:45 по мск.

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    Бельгия сегодня не намерена проигрывать. В противном случае хозяева рискуют сильно отстать в борьбе за первые места. Для них это будет лишь вторая игра в отборе. В прошлом матче «красные дьяволы» не смогли обыграть Северную Македонию и довольствовались ничьей.

    Уэльс одержал 2 победы в 3 играх и еще ни разу не уступил. Команда сможет сохранить второе место даже в случае поражения, однако в случае победы валлийцы возглавят турнирную таблицу J.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Бельгия является фаворитом за 1.47, на победу Уэльса букмекеры дают 7.20.

    • Эксперты LiveSport пророчат Бельгии трудности в этом поединке.

    • ИИ прогнозирует победу Бельгии со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Бельгия — Уэльс смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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