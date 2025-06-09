Определена дата презентации Александер-Арнольда в «Реале»

Презентация новичка мадридского «Реала»состоится 11 июня на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает издание AS

Церемония пройдет в присутствии болельщиков и представителей СМИ. Английский защитник уже подписал контракт с «королевским клубом», который вступил в силу 1 июня 2025 года.

Александер-Арнольд получил возможность сыграть за «Реал» на предстоящем клубном чемпионате мира, который стартует 15 июня и завершится 13 июля в США.

Футболист перебрался в Мадрид в статусе свободного агента после окончания контракта с «Ливерпулем», где провел всю профессиональную карьеру, начиная с 2016 года.