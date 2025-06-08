Осимхен отказался переходить в «Аль-Хиляль» ради продолжения карьеры в Европе

Нападающийотказался переходить в саудовский клуб

По информации журналиста Бена Джейкобса, нигериец хочет остаться в Европе, несмотря на достигнутое между клубами соглашение о трансфере за 33 миллиона евро с бонусами до 5 миллионов.

Саудовский клуб предлагал Осимхену зарплату в размере около 40 миллионов евро за сезон плюс бонусы, однако форвард дважды отклонял предложения, в том числе с увеличенной суммой до 30 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Осимхен выступал на правах аренды за «Галатасарай», где забил 26 голов в 30 матчах и стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции.