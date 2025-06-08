ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко НиколичНичего личного — это бизнес. Николич после триумфа с ЦСКА сбегает в греческий АЕК
    Все новости спорта

    Осимхен отказался переходить в «Аль-Хиляль» ради продолжения карьеры в Европе

    Футбол
    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отказался переходить в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

    Виктор Осимхен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Осимхен

    По информации журналиста Бена Джейкобса, нигериец хочет остаться в Европе, несмотря на достигнутое между клубами соглашение о трансфере за 33 миллиона евро с бонусами до 5 миллионов.

    Саудовский клуб предлагал Осимхену зарплату в размере около 40 миллионов евро за сезон плюс бонусы, однако форвард дважды отклонял предложения, в том числе с увеличенной суммой до 30 миллионов евро в год.

    В минувшем сезоне Осимхен выступал на правах аренды за «Галатасарай», где забил 26 голов в 30 матчах и стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Роналду снова поднимет над головой трофей Лиги наций?!
  • Португалия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Обойдет ли Казахстан Северную Македонию?
  • Казахстан — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Камерунцы быстро добьются своего
  • Экваториальная Гвинея — Камерун. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 8 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Казахстан — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Экваториальная Гвинея — Камерун
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.17
  • Экспресс дня 9 июня
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Италия — Молдова
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  4.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хорватия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры