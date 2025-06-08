Орещук: Николич сам позже расскажет, что у него произошло с ЦСКА

Экс-спортивный директор «Динамо»считает, что возможный уходиз московского ЦСКА лежит в более глубокой плоскости и вряд ли связан с финансовым вопросом.

«Еще неделю назад Николич говорил, что будет с ЦСКА бороться за чемпионство, но сейчас такое ощущение, что внутри клуба что‑то произошло, из‑за чего Марко принял такое решение. Не думаю, что дело в деньгах и так далее, но возникает вопрос, почему серб так резко поменялся.

Он порядочный, богатый человек, я его хорошо знаю, и дело тут явно не в средствах. Марко сказал, что со временем расскажет обо всем в интервью, что произошло. Прав ли он был или нет — рассудит время», — сказал Орещук «Матч ТВ».

Вчера, 7 июня, стало известно о том, что Марко Николич намерен покинуть ЦСКА, с которым выиграл Кубок России, и стать главным тренером греческого АЕКа.