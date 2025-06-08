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    Мостовой: После Кубка России Николич кричал, что ЦСКА будет бороться за золото, а сейчас уезжает

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    Александр Мостовой прокомментировал кадровые изменения в ЦСКА на фоне возможного ухода главного тренера Марко Николича.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «После Кубка России Николич кричал, что ЦСКА будет бороться за золото, а сейчас раз — и уезжает. В любом случае команда не уходит — у ЦСКА хороший состав», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    По информации СМИ, Николич близок к переходу в греческий АЕК, где он может выкупить свой контракт

    Марко Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт действует до лета 2026 года. В сезоне 2024/25 под его руководством команда выиграла Кубок России и заняла третье место в РПЛ.

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