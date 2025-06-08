Мбаппе: Мы готовы учиться побеждать у Хаби Алонсо

Звезда мадридского «Реала»позитивно относится к назначению на пост главного тренера «сливочных»

«Я несколько раз разговаривал с Хаби Алонсо и очень рад, что у нас есть такой тренер, как он. Мы готовы учиться всему, что он нам скажет, тактике и всему остальному, потому что мы хотим побеждать и чувствуем, что можем это сделать», — цитирует Мбаппе Madrid Universal.

За мадридский «Реал» Хаби Алонсо выступал в качестве игрока с 2009 по 2014 год. В июне стало известно о его назначении на пост главного тренера мадридцев.

Последним клубом Алонсо был «Байер», который он привел в прошлом сезоне к победе в Бундеслиге, Кубке и Суперкубке Германии.