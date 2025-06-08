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    Мбаппе: Мы готовы учиться побеждать у Хаби Алонсо

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    Звезда мадридского «Реала» Килиан Мбаппе позитивно относится к назначению на пост главного тренера «сливочных» 43-летнего Хаби Алонсо.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Я несколько раз разговаривал с Хаби Алонсо и очень рад, что у нас есть такой тренер, как он. Мы готовы учиться всему, что он нам скажет, тактике и всему остальному, потому что мы хотим побеждать и чувствуем, что можем это сделать», — цитирует Мбаппе Madrid Universal.

    За мадридский «Реал» Хаби Алонсо выступал в качестве игрока с 2009 по 2014 год. В июне стало известно о его назначении на пост главного тренера мадридцев.

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