Масалитин назвал причины удачной игры ЦСКА во второй части сезона

Экс-футболистподелился мнением об игре армейской команды в прошедшем сезоне.

Напомним, что ЦСКА занял 3-е место по итогам сезона РПЛ с 59-ю очками в активе. К тому же, армейцы стали обладателями Кубка России.

«Кого могу выделить в ЦСКА по итогам прошлого сезона? Мойзес, Роша и Дивеев очень хорошо себя проявили. Плюс, конечно, Акинфеев. А из молодых: Тороп и Кисляк, они тоже показывали свой уровень.

В весенней части сыграли в четыре защитника и результат пришел — сзади был полный порядок. Так что тройка защитников вместе с Акинфеевым очень хорошо себя проявили», — заявил Масалитин «Матч ТВ».