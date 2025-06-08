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    Масалитин назвал причины удачной игры ЦСКА во второй части сезона

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    Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре армейской команды в прошедшем сезоне.

    Игорь Акинфеев — голкипер ЦСКА
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    Игорь Акинфеев — голкипер ЦСКА

    Напомним, что ЦСКА занял 3-е место по итогам сезона РПЛ с 59-ю очками в активе. К тому же, армейцы стали обладателями Кубка России.

    «Кого могу выделить в ЦСКА по итогам прошлого сезона? Мойзес, Роша и Дивеев очень хорошо себя проявили. Плюс, конечно, Акинфеев. А из молодых: Тороп и Кисляк, они тоже показывали свой уровень.

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    • В весенней части сыграли в четыре защитника и результат пришел — сзади был полный порядок. Так что тройка защитников вместе с Акинфеевым очень хорошо себя проявили», — заявил Масалитин «Матч ТВ».

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