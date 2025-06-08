Де Йонг: Хочу продлить контракт с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны»прокомментировал свое ближайшее будущее в составе каталонского клуба.

«Думаю, я продлю контракт с "Барсой". Не могу быть уверен на 100%, но если все сложится хорошо, то это произойдет. Я намерен продлить контракт этим летом, но посмотрим, что из этого получится. Вопрос переговоров, и нельзя точно сказать, когда это случится. Важно, что обе стороны хотят этого. Думаю, что мы придем к соглашению», — цитирует де Йонга Sport.es.

28-летний хавбек перешел в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году. Всего за каталонцев он сыграл 259 матчей, забил в них 19 мячей и сделал 23 ассиста. Контракт де Йонга действует до 2026 года, рыночная цена игрока сейчас составляет € 45 млн.