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    Де Йонг: Хочу продлить контракт с «Барселоной»

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    Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг прокомментировал свое ближайшее будущее в составе каталонского клуба.

    Френки де Йонг
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    Френки де Йонг

    «Думаю, я продлю контракт с "Барсой". Не могу быть уверен на 100%, но если все сложится хорошо, то это произойдет. Я намерен продлить контракт этим летом, но посмотрим, что из этого получится. Вопрос переговоров, и нельзя точно сказать, когда это случится. Важно, что обе стороны хотят этого. Думаю, что мы придем к соглашению», — цитирует де Йонга Sport.es.

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    • 28-летний хавбек перешел в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году. Всего за каталонцев он сыграл 259 матчей, забил в них 19 мячей и сделал 23 ассиста. Контракт де Йонга действует до 2026 года, рыночная цена игрока сейчас составляет € 45 млн.

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