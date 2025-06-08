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    Де Йонг: В этом сезоне у меня все получалось не настолько хорошо, как в предыдущих

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    Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг дал комментарий по поводу своей игры в прошлом сезоне.

    Френки де Йонг
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    Френки де Йонг

    «У меня была довольно серьезная травма, я довольно долго восстанавливался после повреждения, но сейчас уже все в порядке. Дело в том, что до травмы я был в расцвете сил и играл очень хорошо. Я не думаю, что в этом году у меня все получилось настолько же хорошо, как в предыдущих, но завоёванные нами титулы и победы сделали мою игру более заметной», — приводит слова де Йонга Sport.es.

    28-летний хавбек перешел в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году. Всего за каталонцев он сыграл 259 матчей, забил в них 19 мячей и сделал 23 ассиста. Контракт де Йонга действует до 2026 года, рыночная цена игрока сейчас составляет € 45 млн.

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