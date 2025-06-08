Даев: Думаю, у Осинькина есть шансы проявить себя в ЦСКА

Бывший футболиствысказался о возможном назначениина пост главного тренера армейского клуба.

«Честно говоря, уход Николича из ЦСКА вызвал неожиданность. Хоть команда в начале сезона и забуксовала, но после зимней паузы она выступила успешно. Казалось, что армейцы в следующем сезоне выступят ещё лучше.

Что касается Осинькина в ЦСКА, он не работал в топ-клубах. Значит, ему пора начать там работать. Это достаточно опытный тренер, который давно в этой профессии и неплохо работал в "Крыльях Советов". Думаю, у него есть шансы проявить себя в ЦСКА», — сказал Даев Чемпионату.

Напомним, что главный тренер армейцев Марко Николич, вероятно, покинет клуб. Специалист может продолжить карьеру в греческом АЕК.