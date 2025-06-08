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    Даев: Думаю, у Осинькина есть шансы проявить себя в ЦСКА

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    Бывший футболист ЦСКА Вячеслав Даев высказался о возможном назначении Игоря Осинькина на пост главного тренера армейского клуба.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Честно говоря, уход Николича из ЦСКА вызвал неожиданность. Хоть команда в начале сезона и забуксовала, но после зимней паузы она выступила успешно. Казалось, что армейцы в следующем сезоне выступят ещё лучше.

    Что касается Осинькина в ЦСКА, он не работал в топ-клубах. Значит, ему пора начать там работать. Это достаточно опытный тренер, который давно в этой профессии и неплохо работал в "Крыльях Советов". Думаю, у него есть шансы проявить себя в ЦСКА», — сказал Даев Чемпионату.

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