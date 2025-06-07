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    Гвардиола: Не хочу сравнивать Месси и Ямаля, такого как Лео уже не будет

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру Ламина Ямаля и ушел от сравнения его с Лионелем Месси.

    Лионель Месси и Пеп Гвардиола
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    Лионель Месси и Пеп Гвардиола

    «Его понимание игры действительно удивительно для его возраста. "Барсе" очень повезло, не так ли? Найти еще одного мальчишку с такими перспективами. Такая зрелость обычно приходит в 23, 24 или 25 лет. С точки зрения принятия решения. Иногда, когда игрок настолько талантлив, кажется, что он должен делать что-то особенное в каждой игре.

    Как будто они всегда должны забрасывать трехочковые, как разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри. Нет. Одно касание, перерыв на три минуты, потом еще одно касание, короткая пробежка, снова пас, а потом я должен выиграть матч. Не собираюсь говорить, что он похож на Месси, извините. Для меня никогда не будет никого, похожего на Лео. Это невозможно», — сказал Гвардиола DAZN.

    В этом сезоне 17-летний Ямаль сыграл 55 матчей за «Барселону», забил в них 18 голов и сделал 25 ассистов.

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