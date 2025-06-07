приметв поединке отборочного цикла чемпионата мира. Встреча состоится 7 июня в Вене. Начало в 21:45 мск.

Австрия намерена победить. Команда проведет первый матч в рамках отбора и наверняка ей хотелось бы стартовать с хорошего результата.

Румыны уже показали, что имеют слабые места. Они не прошли испытание в матче с Боснией. Сегодня гости могут уступить второе место Австрии, если проиграют. Именно этого хозяева и будут добиваться.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что Австрия имеет хорошие шансы на успех. Котировки составляют 1.36 и 9.10 в пользу хозяев.

Эксперты LiveSport полагают, что игра не будет результативной и ставят на низкий тотал.

Искусственный интеллект также пророчит скучный матч. По его мнению, команды сыграют нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Австрия — Румыния смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.