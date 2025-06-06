В предстоящем поединке у Уэльса стоит задача победить. Валлийцы могут стать единоличным лидером группы J, поскольку Северная Македония будет играть с Бельгией.
Лихтенштейн — это не тот соперник, который имеет много сил для сопротивления. Он проиграл две встречи подряд без единого забитого мяча. Так что у хозяев отличные шансы на успех.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры на сто процентов уверены в успехе валлийцев. Они дают 1.02 на их победу и 70.0 на победу Лихтенштейна.
- Эксперты LiveSport: они уверены в превосходстве хозяев, но считают, что разгрома ждать не стоит. Подробнее в прогнозе.
Трансляция матча
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