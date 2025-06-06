6 июня сборнаясыграет св матче квалификационного раунда чемпионата мира 2026. Встреча стартует в 21:45 мск.

В предстоящем поединке у Уэльса стоит задача победить. Валлийцы могут стать единоличным лидером группы J, поскольку Северная Македония будет играть с Бельгией.

Лихтенштейн — это не тот соперник, который имеет много сил для сопротивления. Он проиграл две встречи подряд без единого забитого мяча. Так что у хозяев отличные шансы на успех.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры на сто процентов уверены в успехе валлийцев. Они дают 1.02 на их победу и 70.0 на победу Лихтенштейна.

Эксперты LiveSport: они уверены в превосходстве хозяев, но считают, что разгрома ждать не стоит. Подробнее в прогнозе.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Уэльс — Лихтенштейн смотрите на LiveCup.Run

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