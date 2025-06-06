Рафинья стал лучшим игроком сезона в Ла Лиге 2024/2025

Вингерпризнан лучшим футболистом сезона Ла Лиги 2024/2025.

За 36 матчей чемпионата он забил 18 голов и сделал 9 результативных передач, набрав 27 очков по системе «гол плюс пас».

Его вклад стал одним из ключевых факторов в завоевании каталонским клубом титула чемпиона Испании, который «Барселона» оформила за два тура до окончания сезона.

В борьбе за звание лучшего игрока сезона также участвовали такие футболисты, как Ламин Ямаль, Педри и Роберт Левандовски из «Барселоны», а также Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем из «Реала», а также Иско из «Бетиса» и Ойан Сансет из «Атлетика».