Обляков: Николич — это человек, который всегда говорит напрямую

Полузащитникподелился мнением о совместной работе с главным тренером команды

«Это человек, который всегда напрямую говорит, если ему что‑то не нравится. Всегда находит правильные слова, чтобы настроить команду, видит, когда команда после нескольких побед чуть‑чуть расслабилась, он говорит некоторым игрокам, в том числе мне, чтобы заводились, чтобы не было расхлябанности и какой‑то самоуверенности, чтобы настраивали команду в следующей игре. Просто в общении приятный человек, хороший тренер, приятно работать», — приводит слова Облякова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА занял 3-е место в РПЛ по итогам сезона-2024/2025 и стал обладателем Кубка России, обыграв в решающем матче турнира «Ростов» — 0:0; 4:3 — по пенальти.