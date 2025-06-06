Сборная Хорватии стартует на отборе чемпионата мира 6 июня. «Шашечные» проведут матч с Гибралтаром. Старт игры в 21:45 мск.

Хорваты — единственный коллектив группы L, который не провел ни одного матча. Сегодня у гостей хороший шанс набрать 3 очка и немного догнать ушедших вперед чехов и черногорцев.

Гибралтар проиграл два предыдущих поединка. Вряд ли такая скромная команда сможет что-то противопоставить фавориту группы. Хорватия наверняка попытается лишить соперника всяких шансов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дали такие котировки: 70.0 на победу Гибралтара, 1.01 на победу сборной Хорватии.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что несмотря на такое неравенство в силах, много голов мы не увидим. Подробнее в их прогнозе.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Гибралтар — Хорватия смотрите на LiveCup.Run.

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