Хорваты — единственный коллектив группы L, который не провел ни одного матча. Сегодня у гостей хороший шанс набрать 3 очка и немного догнать ушедших вперед чехов и черногорцев.
Гибралтар проиграл два предыдущих поединка. Вряд ли такая скромная команда сможет что-то противопоставить фавориту группы. Хорватия наверняка попытается лишить соперника всяких шансов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дали такие котировки: 70.0 на победу Гибралтара, 1.01 на победу сборной Хорватии.
- Эксперты LiveSport.Ru считают, что несмотря на такое неравенство в силах, много голов мы не увидим. Подробнее в их прогнозе.
Трансляция матча
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