встретятся в матче отборочного цикла ЧМ-2026, который состоится 6 июня в 21:45 мск.

Это битва за второе место в группе I, которое дает право сыграть в стыковом раунде отбора. Пока что второй является Эстония, опережая Израиль по дополнительным показателям. Но устоят ли хозяева сегодня?

Ясно одно, что никто уступать не собирается. При этом команды являются самым результативными после Норвегии. Есть надежда, что соперники скучать не заставят.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 6.60 и 1.54 — Израиль является фаворитом пары.

Прогноз экспертов: редакция LiveSport сделала ставку на результативную игру и ждет от матча голов.

Прогноз ИИ: скромная победа Израиля со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Эстония — Израиль смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.