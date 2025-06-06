21:45Норвегия — ИталияОнлайн
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    Мартин Эдегор и Эрлинг ХоланнНорвегия — Италия. Онлайн, прямая трансляция
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    Эстония — Израиль: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Эстонии Сборная Израиля
    Эстония и Израиль встретятся в матче отборочного цикла ЧМ-2026, который состоится 6 июня в 21:45 мск.

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    Это битва за второе место в группе I, которое дает право сыграть в стыковом раунде отбора. Пока что второй является Эстония, опережая Израиль по дополнительным показателям. Но устоят ли хозяева сегодня?

    Ясно одно, что никто уступать не собирается. При этом команды являются самым результативными после Норвегии. Есть надежда, что соперники скучать не заставят.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 6.60 и 1.54 — Израиль является фаворитом пары.

    • Прогноз экспертов: редакция LiveSport сделала ставку на результативную игру и ждет от матча голов.

    • Прогноз ИИ: скромная победа Израиля со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Эстония — Израиль смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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