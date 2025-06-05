Агент Мухина: Пока клуб не настроен отдавать Максима в аренду

Агент полузащитникавысказался о будущем хавбека.

«К Максиму проявляют интерес ряд клубов. Но здесь важно оттолкнуться от позиции ЦСКА, пока они не настроены отдавать его в аренду. Клуб хочет, чтобы Мухин начал сборы с ними, а потом, возможно, будут готовы рассмотреть вариант с арендой.

Но, если будет интересное предложение для клуба и игрока, то мы сможем договорить. На данный момент рано говорить о возможном трансфере, нужно немного времени», — цитирует Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

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В прошлом сезоне Мухин провел за ЦСКА всего один матч.