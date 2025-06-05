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    ЦСКА объявил планы на летнюю подготовку к сезону-2025/26

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    Московский ЦСКА поделился подробностями летнего межсезонья. Команда выйдет из отпуска 22 июня и начнёт подготовку к новому сезону на базе в Новогорске.

    Тренер ЦСКА Марко Николич
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    Тренер ЦСКА Марко Николич

    В первый день сбора футболисты пройдут углублённое медицинское обследование и тестирование физического состояния. Игроки, задействованные в национальных сборных, присоединятся к команде позже — тренерский штаб предоставил им дополнительное время на восстановление.

    В рамках подготовки армейцы примут участие в Братском Кубке, а также сыграют в ещё одном турнире, о котором будет объявлено позднее.

    Прошлый сезон ЦСКА завершил с бронзовыми медалями чемпионата России и победой в национальном Кубке.

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