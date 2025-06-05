ЦСКА объявил планы на летнюю подготовку к сезону-2025/26

Тренер ЦСКА Марко Николич Фото: globallookpress.com
В первый день сбора футболисты пройдут углублённое медицинское обследование и тестирование физического состояния. Игроки, задействованные в национальных сборных, присоединятся к команде позже — тренерский штаб предоставил им дополнительное время на восстановление.
В рамках подготовки армейцы примут участие в Братском Кубке, а также сыграют в ещё одном турнире, о котором будет объявлено позднее.
Прошлый сезон ЦСКА завершил с бронзовыми медалями чемпионата России и победой в национальном Кубке.