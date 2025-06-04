Тороп: Буду счастлив быть в ЦСКА настолько долго, насколько возможно

Вратарьвысказался о продлении контракта с московским клубом.

«Испытываю самые теплые эмоции. Хочется поблагодарить руководство ПФК ЦСКА, тренерский штаб и всех причастных, кто позволяет мне прогрессировать в футболе и оставаться в клубе как можно дольше.

Можно хоть каждый год подписывать! На самом деле буду счастлив быть с ПФК ЦСКА настолько долго, насколько это возможно. Я здесь с восьми лет, мне очень импонирует философия клуба, наши болельщики, стадион и все связанное с ПФК ЦСКА. Поэтому я невероятно счастлив! Буду стремиться выкладываться и отдавать всего себя за наш клуб каждый день», — цитирует Торопа клубная пресс-служба.

В минувшем сезоне Тороп стал автором рекордной серии без пропущенных мячей (656 минут) в матчах Кубка России, а также поднялся на второе место в истории этого турнира по количеству игр «на ноль».