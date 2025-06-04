Круговой: Ромб Николича — эта схема какая-то необыкновенная, неординарная

Защитник ЦСКАвысказался об успешной игре армейцев весной. Клуб выиграл Кубок России, а также стал третьим в таблице РПЛ.

«Ромб Николича — эта схема какая-то необыкновенная, неординарная. И она ведь также сработала у Марко и в "Локомотиве", когда он ее за зимние сборы наиграл и весной имел такую же бешеную серию с тем же результатом — победой в Кубке и бронзой чемпионата. Поэтому верил, что в ЦСКА такое может повториться.

В чем секрет этого ромба? Просто добавляется еще один человек в центре поля, он там перемещается постоянно. И, мне кажется, сложно поймать становится каждого полузащитника. Самое главное, что это помогает хорошо играть на контратаках, выбегать в них», — цитируют Кругового «Известия».