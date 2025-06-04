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    Круговой: Ромб Николича — эта схема какая-то необыкновенная, неординарная

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    Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался об успешной игре армейцев весной. Клуб выиграл Кубок России, а также стал третьим в таблице РПЛ.

    Данил Круговой
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    Данил Круговой

    «Ромб Николича — эта схема какая-то необыкновенная, неординарная. И она ведь также сработала у Марко и в "Локомотиве", когда он ее за зимние сборы наиграл и весной имел такую же бешеную серию с тем же результатом — победой в Кубке и бронзой чемпионата. Поэтому верил, что в ЦСКА такое может повториться.

    В чем секрет этого ромба? Просто добавляется еще один человек в центре поля, он там перемещается постоянно. И, мне кажется, сложно поймать становится каждого полузащитника. Самое главное, что это помогает хорошо играть на контратаках, выбегать в них», — цитируют Кругового «Известия».

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