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    Гави: Мне не нужен ни один другой клуб, кроме «Барселоны»

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    Полузащитник «Барселоны» Гави высказался по поводу информации об интересе к нему со стороны «ПСЖ».

    Гави
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    Гави

    «Да, для меня все абсолютно ясно. Люди верят всему, что читают в СМИ… Я понимаю тех, кто может в это поверить. Но этого не произойдет. Я абсолютно спокоен.

    Моя мечта и настрой — провести всю карьеру в "Барсе". Это клуб моей жизни, и именно здесь я хочу добиться успеха. Мне не нужен ни один другой клуб, и я отдам все, что в моих силах, чтобы это стало реальностью», — приводит слова Гави Mundo Deportivo.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В прошлом сезоне Ла Лиги Гави провел 26 матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист.

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