Гави: Мне не нужен ни один другой клуб, кроме «Барселоны»

Полузащитниквысказался по поводу информации об интересе к нему со стороны

«Да, для меня все абсолютно ясно. Люди верят всему, что читают в СМИ… Я понимаю тех, кто может в это поверить. Но этого не произойдет. Я абсолютно спокоен.

Моя мечта и настрой — провести всю карьеру в "Барсе". Это клуб моей жизни, и именно здесь я хочу добиться успеха. Мне не нужен ни один другой клуб, и я отдам все, что в моих силах, чтобы это стало реальностью», — приводит слова Гави Mundo Deportivo.

Календарь и таблица испанской Примеры

В прошлом сезоне Ла Лиги Гави провел 26 матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист.