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    Левандовский: Было бы здорово снова выиграть Лигу чемпионов

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    Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский надеется выиграть Лигу чемпионов еще раз. В прошедшем сезоне команда дошла до полуфинала ЛЧ, где уступила «Интеру».

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Было бы здорово снова выиграть Лигу чемпионов, конечно. Но мы видели, например, игру с "Интером" (в полуфинале — 3:3 и 3:4), и я думаю, если бы мы выиграли первую игру, мы были бы в Мюнхене. В конце концов, мы проиграли, пропустив два гола слишком быстро, а затем мы забили еще три, но этого было недостаточно.

    Думаю, мы были лучше как команда, но чего-то не хватало. Лига чемпионов — это цель для каждого игрока, всегда цель победить. И я думаю, если нам повезет, и в больших играх не будет травм, мы можем говорить о том, есть ли у нас шанс победить или нет, но пока еще слишком рано.

    Может ли произошедшее в Милане стать хорошим уроком на будущее для такой молодой команды? Конечно. Я видел в матче с "Эспаньолом", что мы выступили лучше, чем с "Интером". Иногда это просто мелочи, но это вещи, которые помогают вам выиграть титул в финале», — цитирует Левандовского Mundo Deportivo.

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