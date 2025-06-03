Левандовский: Было бы здорово снова выиграть Лигу чемпионов

Форвард «Барселоны»надеется выиграть Лигу чемпионов еще раз. В прошедшем сезоне команда дошла до полуфинала ЛЧ, где уступила «Интеру».

«Было бы здорово снова выиграть Лигу чемпионов, конечно. Но мы видели, например, игру с "Интером" (в полуфинале — 3:3 и 3:4), и я думаю, если бы мы выиграли первую игру, мы были бы в Мюнхене. В конце концов, мы проиграли, пропустив два гола слишком быстро, а затем мы забили еще три, но этого было недостаточно.

Думаю, мы были лучше как команда, но чего-то не хватало. Лига чемпионов — это цель для каждого игрока, всегда цель победить. И я думаю, если нам повезет, и в больших играх не будет травм, мы можем говорить о том, есть ли у нас шанс победить или нет, но пока еще слишком рано.

Может ли произошедшее в Милане стать хорошим уроком на будущее для такой молодой команды? Конечно. Я видел в матче с "Эспаньолом", что мы выступили лучше, чем с "Интером". Иногда это просто мелочи, но это вещи, которые помогают вам выиграть титул в финале», — цитирует Левандовского Mundo Deportivo.