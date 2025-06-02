Чемпион 2019 годприметв домашнем матче регулярного чемпионата МЛС, который состоится 2 июня в 01:00 мск.

Команды являются соседями в первой четверке Западной конференции. Если «Сиэтл» победит, то потеснит гостей с третьей позиции. Они выиграли два домашних матча подряд, что значительно повышает шансы на успех сегодня.

«Миннесота» для «Саундерс» является удачным соперником. Хозяева часто обыгрывают ее в очных противостояниях. Положит ли «Сиэтл» очередную победу себе в копилку?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.88 на победу «Сиэтла», 4.45 на победу «Миннесоты», 3.70 на ничью.

Эксперты LiveSport сделали ставку на результативный футбол.

ИИ считает, что «Сиэтл» выиграет со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сиэтл» — «Миннесота» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.