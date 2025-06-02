ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЕлагинАлександр Елагин: Эмоциональный пик «Интер» прошёл с «Барсой», на ПСЖ их не хватило
  • 20:15
    • ЦСКА обыграл «Ростов» и стал обладателем Кубка России
  • 21:12
    • Тороп подписал долгосрочный контракт с ЦСКА
  • 19:25
    • Соболенко одолела Анисимову и пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 23:50
    • «Кремонезе» обыграл «Специю» и вернулся в Серию А
  • 22:07
    • Комличенко заявил, что сыграл свой последний матч за «Ростов»
    Все новости спорта

    «Сиэтл» — «Миннесота»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол MLS
    Чемпион 2019 год «Сиэтл Саундерс» примет «Миннесоту» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС, который состоится 2 июня в 01:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Команды являются соседями в первой четверке Западной конференции. Если «Сиэтл» победит, то потеснит гостей с третьей позиции. Они выиграли два домашних матча подряд, что значительно повышает шансы на успех сегодня.

    «Миннесота» для «Саундерс» является удачным соперником. Хозяева часто обыгрывают ее в очных противостояниях. Положит ли «Сиэтл» очередную победу себе в копилку?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.88 на победу «Сиэтла», 4.45 на победу «Миннесоты», 3.70 на ничью.

    • Эксперты LiveSport сделали ставку на результативный футбол.

    • ИИ считает, что «Сиэтл» выиграет со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Сиэтл» — «Миннесота» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оторвется ли «Пайсанду» от дна таблицы?
  • «Пайсанду» — «Крисиума». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Возьмёт ли Андреева реванш у Касаткиной?
  • Андреева — Касаткина. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Гауфф оформит путевку в четвертьфинал Ролан Гаррос?
  • Александрова — Гауфф. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 22:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Пайсанду — Крисиума
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Андреева — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Александрова — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шапекоэнсе — Амазонас
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тернана — Пескара
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Синнер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зверев — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры