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    Деку: «Барселона» не станет продавать ведущих игроков

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    Спортивный директор «Барселоны» Деку отрицает, что каталонский клуб имеет серьезные финансовые проблемы, которые вынудят клуб расстаться с некоторыми лидерами.

    Деку
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    Деку

    «Это проблема для многих клубов, вы просто слышите о "Барсе", потому что мы большой клуб. Но "Барселона" не планирует продавать ведущих футболистов. При этом клуб рад продлению контракта с Nike, а модернизируемый "Камп Ноу" на 110 тысяч мест станет самым большим стадионом в Европе и увеличит доходы клуба», — сказал португалец в интервью BBC.

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    • В этом сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании и Кубок страны, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов. С ней первый год работал немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.

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