Деку: «Барселона» не станет продавать ведущих игроков

Спортивный директор «Барселоны»отрицает, что каталонский клуб имеет серьезные финансовые проблемы, которые вынудят клуб расстаться с некоторыми лидерами.

«Это проблема для многих клубов, вы просто слышите о "Барсе", потому что мы большой клуб. Но "Барселона" не планирует продавать ведущих футболистов. При этом клуб рад продлению контракта с Nike, а модернизируемый "Камп Ноу" на 110 тысяч мест станет самым большим стадионом в Европе и увеличит доходы клуба», — сказал португалец в интервью BBC.

В этом сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании и Кубок страны, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов. С ней первый год работал немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.