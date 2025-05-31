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    «Сабах» под руководством Василия Березуцкого выиграл Кубок Азейрбаджана

    Футбол Футбол России
    «Сабах» под руководством главного тренера Василия Березуцкого выиграл Кубок Азербайджана, обыграв в финале «Карабах» со счетом 3:2.

    Василий Березуцкий
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    Василий Березуцкий

    Матч проходил на стадионе «Мехти Гусейнзаде» в Сумгайыте и выдался очень напряжённым. Счет был открыт на 36-й минуте — пенальти реализовал игрок «Сабаха» Павол Шафранко. «Карабах» сумел отыграться и выйти вперёд благодаря голам Кади и Хона Ирасабаля.

    Проигрывая 1:2 во втором тайме, «Сабах» сравнял счёт на 90+7-й минуте, переведя игру в дополнительное время. В конце второго дополнительного тайма победный гол забил Теллур Муталлимов, принеся своей команде историческую победу.

    Под руководством Березуцкого, который возглавил «Сабах» в конце ноября 2024 года, команда заняла пятое место в чемпионате Азербайджана с 48 очками. Победа в Кубке позволит «Сабаху» принять участие в квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2025/2026.

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