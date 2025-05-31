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    Флик: Ямаль — гений, ему всего 17 лет

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    Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил перспективы Ламина Ямаля. Специалист назвал 17-летнего футболиста сине-гранатовых гением.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Ламин — гений, ему всего 17 лет. Считаю, мы должны ему помочь. Надеюсь, он сам этого хочет, чтобы мы могли о нём позаботиться. Он ещё молод, сейчас всё кажется лёгким. Но это только кажется — на самом деле это не так.

    Если ты хочешь играть на высшем уровне в следующие 15 лет, нужно отлично тренироваться и быть готовым ментально — это ключевое. Ламин умён, он понимает. Дело не только в удовольствии — нужно много работать. Даже игроки с таким талантом должны пахать», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Ямаль — воспитанник «Барселоны». Ранее футболист продлил соглашение с сине-гранатовыми до лета 2031 года.

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