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    Экс-тренер ЦСКА Федотов подвел итоги сезона РПЛ

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    Бывший тренер ЦСКА, «Сочи» и «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итоги сезона Российской Премьер-лиги.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Сезон РПЛ запомнился хорошей и непредсказуемой концовкой. Мы увидели смену чемпиона — Краснодар заслужил это своей игрой и отношением. Из минусов — расслоение в таблице на первую шестерку и всех остальных. Класс первых шести клубов был значительно выше», — цитирует Федотова Sport24.

    Итогом сезона стало чемпионство «Краснодара», который набрал 67 очков в 30 турах, опередив «Зенит» всего на один балл. ЦСКА завершил сезон с бронзовыми медалями.

    В первую шестерку также вошли такие клубы, как «Динамо», «Спартак» и «Локомотив».

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