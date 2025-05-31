Экс-тренер ЦСКА Федотов подвел итоги сезона РПЛ

Бывший тренерподвел итоги сезона Российской Премьер-лиги.

«Сезон РПЛ запомнился хорошей и непредсказуемой концовкой. Мы увидели смену чемпиона — Краснодар заслужил это своей игрой и отношением. Из минусов — расслоение в таблице на первую шестерку и всех остальных. Класс первых шести клубов был значительно выше», — цитирует Федотова Sport24.

Итогом сезона стало чемпионство «Краснодара», который набрал 67 очков в 30 турах, опередив «Зенит» всего на один балл. ЦСКА завершил сезон с бронзовыми медалями.

В первую шестерку также вошли такие клубы, как «Динамо», «Спартак» и «Локомотив».