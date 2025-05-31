Берналь возобновил индивидуальные тренировки с мячом

Полузащитник «Барселоны»начал индивидуальные тренировки с мячом после длительного восстановления от серьезной травмы. Об этом информирует Marca.

Точные сроки возвращения Берналя в общую группу пока не называются. Однако положительная динамика восстановления 18-летнего футболиста позволяет надеяться, что он сможет вернуться к полноценным занятиям с командой к старту сезона-2025/26.

Берналь начал прошлый сезон с трех матчей в основе сине-гранатовых, но получил тяжелую травму в компенсированное время встречи с «Райо Вальекано» (2:1), получив разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска. Операция и последующая реабилитация вывели его из строя до конца кампании.