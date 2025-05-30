Хави: Единственное, что я хотел получить — это «Бронзовый мяч»

Экс-игрок и тренер «Барселоны» Хави вспомнил свою игровую карьеру.

«Единственное, что я хотел получить — это "Бронзовый мяч". Трижды я становился третьим лучшим игроком мира, и по одному разу — четвертым и пятым, с 2008 по 2012 год.

Я не считаю себя лучше Месси, Криштиану Роналду или тех, кто выигрывал в последние годы. Я считаю себя плеймейкером, который дирижирует игрой. У меня не было способности в одиночку выигрывать матчи. Я могу построить игру так, чтобы команда победила.

Я очень горжусь тем, что был на таком уровне и, прежде всего, тем, что вписал свое имя в историю. Фото с моими друзьями Иньестой и Месси — это нечто историческое. Это потрясающе, я превзошел свои мечты», — цитирует Хави Goal.