Рафинья: В «Барселону» попал благодаря своему труду

Бразильский полузащитник «Барселоны»рассказал, как относится к критике в свой адрес и добавил, что всех своих успехов в клубе добился благодаря каждодневному труду.

«С тех пор как я приехал, каждое трансферное окно ходили разговоры, что я уйду, что я недостаточно хорош для этого клуба. Но я знал, на что способен. Я здесь не потому, что кто-то подарил мне это. Я здесь благодаря своему труду и тому, что я делал в других клубах и в сборной. Я знал, что, если буду усердно работать и добьюсь результатов, люди изменят свое мнение. Так и произошло», — цитирует Mundo Deportivo слова Рафиньи.

За каталонский клуб 28-летний вингер выступает с 2022 года после перехода из английского «Лидса». Всего за «Барселону» он сыграл 144 матча, забил 54 мяча и сделал 50 ассистов. 22 мая стало известно о том, что Рафинья подписал новый контракт до 2028 года.