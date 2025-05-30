Андреа Пирло или Паоло Ваноли могут возглавить «Пизу» в случае ухода Индзагги

Клуб «Пиза» рассматриваетв качестве возможных кандидатов на пост главного тренера в случае ухода

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, будущее Индзаги в клубе остаётся неопределенным — тренеру, который вывел «Пизу» в Серию А впервые за 34 года, предоставлена возможность рассмотреть предложения от других команд.

Контакты с Пирло, который с августа 2024 года не имеет тренерской работы после ухода из «Сампдории», и Ваноли, который в настоящее время возглавляет «Торино», уже состоялись.

Паоло Ваноли должен встретиться с руководством «Торино» в ближайшие выходные, чтобы обсудить свое будущее.