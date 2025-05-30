Флик: Мы можем быть довольны. Очень приятно видеть, что у нас все получается

Главный тренерответил на вопрос об итогах сезона.

«Мы можем быть довольны. Очень приятно видеть, что у нас все получается. Работать с этими футболистами и в этом клубе — фантастика. "Барселона" всегда такова, что необходимо выигрывать трофеи, а в моём первом сезоне мы завоевали их три. Это хороший конечный результат.

Я думаю, что самый важный матч был не с большой командой. Это была игра с "Эспаньолом", ведь я понимал, что нам будет очень тяжело. Накануне мадридский "Реал" забил за пять секунд до конца в своей игре с "Мальоркой", я понимал, что дерби будет сложным. Меня также предупреждали, что будет нелегко, но мы справились.

"Эспаньол" играл очень хорошо, здорово защищался и проводил контратаки. Но в конце концов, наша команда забила два мяча, это сделали Ламин Ямаль и Фермин Лопес. Здорово, что эти молодые ребята выступают на таком уровне. Они решают исходы матчей… и чемпионатов», — приводит слова Флика Marca.

Напомним, что «Барселона» смогла победить в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.