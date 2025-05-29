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    «Интер» — «Монреаль»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол MLS Интер Майами
    «Интер» Майами примет «Монреаль» в матче регулярного чемпионата МЛС, который состоится 28 мая в 02:30 мск.

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    «Интер» не побеждает уже 4 тура. Клуб сейчас находится в первой семерке и для того, чтобы не потерять там свое место, ему нужно побеждать.

    «Монреаль» является последней командой Восточной конференции, которая одержала одну победу в 15 матчах сезона. По идее для Месси и Ко это отличный соперник. Наберет ли «Интер» 3 очка, узнаем после встречи.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Оценки букмекеров: 1.42 на победу «Интера», 5.15 на ничью, 6.60 на победу «Монреаля».

    • Прогноз экспертов LiveSport.Ru: у «Интера» не будет особых проблем.

    • Прогноз искусственного интеллекта: матч закончится вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Интер» — «Монреаль» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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