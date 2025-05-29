«Интер» не побеждает уже 4 тура. Клуб сейчас находится в первой семерке и для того, чтобы не потерять там свое место, ему нужно побеждать.
«Монреаль» является последней командой Восточной конференции, которая одержала одну победу в 15 матчах сезона. По идее для Месси и Ко это отличный соперник. Наберет ли «Интер» 3 очка, узнаем после встречи.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Оценки букмекеров: 1.42 на победу «Интера», 5.15 на ничью, 6.60 на победу «Монреаля».
- Прогноз экспертов LiveSport.Ru: у «Интера» не будет особых проблем.
- Прогноз искусственного интеллекта: матч закончится вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер» — «Монреаль» смотрите на LiveCup.Run.
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