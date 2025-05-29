ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мозес Итаума и Майк БалогунОт него в восторге даже Усик. О новой восходящей звезде в тяжелом весе Мозесе Итауме
    Все новости спорта

    Газзаев: Возмущают разговоры о том, что Семак исчерпал себя в «Зените»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил, что Сергей Семак должен продолжить работу на посту наставника «Зенита».

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Не скрою, меня возмущают разговоры о том, что Семак исчерпал себя в "Зените" и что его пора менять. Так могут рассуждать только завистники или люди, смотрящие футбол с вертолета.

    Один раз выиграть чемпионат сложно, но можно. А Сергей Богданыч не только просто повторил успех, но и шесть лет подряд был на вершине! Пойдите повторите! Да и в этом сезоне "Зенит" был близок к титулу. Отставание от "Краснодара" — всего одно очко. Так о каком увольнении вообще может идти речь?

    Говорят, что Семак шесть раз брал титул только благодаря бюджету "Зенита"? Постойте. А разве тот же "Спартак" гораздо беднее? В сезоне красно-белые потратили на трансферы 60 миллионов. 60. И каков результат? На каком месте завершил чемпионат Станкович? Где он? Поэтому сводить успехи Семака исключительно к возможностям клуба, на мой взгляд, слишком поверхностно и непрофессионально», — сказал Газзаев «СЭ».

    «Зенит» в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате России.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев снова придумает себе проблемы?
  • Рублев — Уолтон. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Джокович дожмет Муте только в пятом сете?
  • Муте — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Удержится ли «Реймс» в Лиге 1?
  • «Реймс» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рублев — Уолтон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Муте — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реймс — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Елимай — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хачанов — Пол
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Панджшер — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Музетти — Навоне
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры