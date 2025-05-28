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    Шишкин: Кисляк очень сильно прогрессирует

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    Бывший защитник «Спартака» и сборной России Роман Шишкин высказался по поводу прогресса игрока московского ЦСКА Матвея Кисляка.

    Матвей Кисляк
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    Матвей Кисляк

    «По Кисляку видно, что он еще не совсем готовый футболист, но очень мощно прогрессирующий. Он похож на Баринова. У него тоже амбиции были сразу видны даже на тренировках. Кисляк не придерживается одной позиции на поле.

    Он может играть "бокс-ту-бокс", атаковать и обороняться, достаточно молод и хорошо ведет единоборства. Здесь с таким намеком на Европу надо на него смотреть», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

    19-летний Кисляк в этом сезоне закрепился в основном составе армейцев и дебютировал за сборную Россию. Всего он сыграл за ЦСКА 32 матча, забил 4 мяча и сделал одну голевую передачу в этом сезоне.

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