Шишкин: Кисляк очень сильно прогрессирует

Бывший защитник «Спартака» и сборной Россиивысказался по поводу прогресса игрока московского ЦСКА

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Матвей Кисляк Фото: cskamini.ru

«По Кисляку видно, что он еще не совсем готовый футболист, но очень мощно прогрессирующий. Он похож на Баринова. У него тоже амбиции были сразу видны даже на тренировках. Кисляк не придерживается одной позиции на поле.

Он может играть "бокс-ту-бокс", атаковать и обороняться, достаточно молод и хорошо ведет единоборства. Здесь с таким намеком на Европу надо на него смотреть», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!».

19-летний Кисляк в этом сезоне закрепился в основном составе армейцев и дебютировал за сборную Россию. Всего он сыграл за ЦСКА 32 матча, забил 4 мяча и сделал одну голевую передачу в этом сезоне.