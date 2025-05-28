Луис Энрике: Адаптация в «Зените» проходит очень хорошо

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
24-летний форвард перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе. Нападающий провел за сине-бело-голубых 14 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.
«Адаптация проходит очень хорошо. У меня есть бразильские друзья, которые помогают мне адаптироваться вместе с российскими игроками.
Думаю, я уже хорошо влился в общую группу. Надеюсь остаться здесь на долгие годы, чтобы приносить радость этому замечательному клубу и его болельщикам.
Что больше всего нравится в Петербурге? Рестораны и шопинг. Был в музее один раз, но не смог осмотреть все, потому что он очень большой.
Мне нужно больше времени на посещение достопримечательностей города», — сказал Луис Энрике Sport24.