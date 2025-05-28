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    Луис Энрике: Адаптация в «Зените» проходит очень хорошо

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    Футболист «Зенита» Луис Энрике отметил, как он осваивается в питерском клубе.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    24-летний форвард перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе. Нападающий провел за сине-бело-голубых 14 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.

    «Адаптация проходит очень хорошо. У меня есть бразильские друзья, которые помогают мне адаптироваться вместе с российскими игроками.

    Думаю, я уже хорошо влился в общую группу. Надеюсь остаться здесь на долгие годы, чтобы приносить радость этому замечательному клубу и его болельщикам.

    Что больше всего нравится в Петербурге? Рестораны и шопинг. Был в музее один раз, но не смог осмотреть все, потому что он очень большой.

    Мне нужно больше времени на посещение достопримечательностей города», — сказал Луис Энрике Sport24.

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