МЮ отравился в азиатское турне для проведения товарищеских матчей перед концом сезона. «Красным дьяволам» будут противостоять все мастера азиатского региона. Это хорошая проверка в первую очередь для молодых игроков.
«Манкунианцам» не стоит расслабляться. Азиаты будут стараться превзойти гостей боевым настроем, чтобы как-то нивелировать недостаток мастерства. Так что игр должна получиться интересной.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: МЮ — фаворит за 1.14, на победу всех звезд АСЕАН ставки принимаются за 12.0.
- Прогноз экспертов LiveSport: МЮ сразу начнет идти вперед.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Все звезды АСЕАН — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.
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