28 мая все звездысоберутся вместе противв товарищеском поединке, который состоится на «Букит Джалил» в Малайзии, Куала-Лумпур.

МЮ отравился в азиатское турне для проведения товарищеских матчей перед концом сезона. «Красным дьяволам» будут противостоять все мастера азиатского региона. Это хорошая проверка в первую очередь для молодых игроков.

«Манкунианцам» не стоит расслабляться. Азиаты будут стараться превзойти гостей боевым настроем, чтобы как-то нивелировать недостаток мастерства. Так что игр должна получиться интересной.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: МЮ — фаворит за 1.14, на победу всех звезд АСЕАН ставки принимаются за 12.0.

Прогноз экспертов LiveSport: МЮ сразу начнет идти вперед.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Все звезды АСЕАН — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

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