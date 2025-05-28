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    Все звезды АСЕАН — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Товарищеские матчи Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    28 мая все звезды Все звезды АСЕАН соберутся вместе против «Манчестер Юнайтед» в товарищеском поединке, который состоится на «Букит Джалил» в Малайзии, Куала-Лумпур.

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    МЮ отравился в азиатское турне для проведения товарищеских матчей перед концом сезона. «Красным дьяволам» будут противостоять все мастера азиатского региона. Это хорошая проверка в первую очередь для молодых игроков.

    «Манкунианцам» не стоит расслабляться. Азиаты будут стараться превзойти гостей боевым настроем, чтобы как-то нивелировать недостаток мастерства. Так что игр должна получиться интересной.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: МЮ — фаворит за 1.14, на победу всех звезд АСЕАН ставки принимаются за 12.0.

    • Прогноз экспертов LiveSport: МЮ сразу начнет идти вперед.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Все звезды АСЕАН — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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