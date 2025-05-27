Хаби Алонсо: Это счастье — иметь игроков такого уровня, как Мбаппе и Винисиус

Наставник мадридского «Реала»заявил, что он доволен работой с нападающими команды

«Во-первых, это счастье — иметь игроков такого уровня. И не только Килиан или Винисиус, но и многие другие. Но они, без сомнения, два игрока, которые делают разницу и от которых мы должны получать все. Потому что если они будут выкладываться на полную, команда будет больше побеждать, а это то, чего мы хотим.

У меня есть идеи как задействовать их вместе, но до их реализации еще есть время. Очень важно наладить связь и понять, чего мы хотим и что является правильным путем. Они игроки очень высокого уровня, и это та задача, которую я должен решить», — приводит слова Алонсо AS.

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25 мая «Реал» сообщил, что Хаби Алонсо назначен главным тренером команды. Контракт рассчитан на три года.