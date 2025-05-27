Гаскойн прокомментировал итоги неудачного сезона «Манчестер Сити»

Экс-полузащитник сборной Англииподелился мыслями по поводу выступленияв сезоне-2024/2025.

«У них была плохая серия. Иногда игроки могут подумать: "Мы постоянно делаем одно и то же". Футбол может наскучить. Когда все однообразно, одни и те же тренировки. Ты слушаешь повторяющиеся разговоры с командой и тому подобное. Это может оказать влияние», — приводит слова Гаскойна Esports Insider.

«Манчестер Сити» в сезоне-2024/2025 не выиграл ни одного трофея. «Горожане» заняли 3-е место по итогам сезона в АПЛ. В Кубке Англии подопечные Хосепа Гвардиолы дошли до финала, в Кубке Лиги — до четвертого раунда. В Лиге чемпионов команда оступилась на стадии плей-офф за выход в 1/8 финала турнира