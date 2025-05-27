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    Гаскойн прокомментировал итоги неудачного сезона «Манчестер Сити»

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    Экс-полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн поделился мыслями по поводу выступления «Манчестер Сити» в сезоне-2024/2025.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «У них была плохая серия. Иногда игроки могут подумать: "Мы постоянно делаем одно и то же". Футбол может наскучить. Когда все однообразно, одни и те же тренировки. Ты слушаешь повторяющиеся разговоры с командой и тому подобное. Это может оказать влияние», — приводит слова Гаскойна Esports Insider.

    «Манчестер Сити» в сезоне-2024/2025 не выиграл ни одного трофея. «Горожане» заняли 3-е место по итогам сезона в АПЛ. В Кубке Англии подопечные Хосепа Гвардиолы дошли до финала, в Кубке Лиги — до четвертого раунда. В Лиге чемпионов команда оступилась на стадии плей-офф за выход в 1/8 финала турнира

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